Deadline Schuttevaer Motorenquiz 2020 nadert Facebook

Twitter

Email Deventer 14 april 2020, 14:30

Nieuwe ronde, nieuwe kans om de Schuttevaer Motorenquiz te winnen en eeuwige roem te verwerven. Meedoen kan nog, de antwoorden moeten voor 22 april binnen zijn. De lat ligt hoog, het gaat hier immers om de Champions League van scheepsmotoren-experts. De unieke Schuttevaer-SHVP wisseltrofee is dan ook felbegeerd. De uitreiking is in het bijzondere museum van de Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht (SHVP) in het bijzijn van de 10 beste inzenders. Een belevenis op zich.

1 / 1

Door Patrick Naaraat

Grijp uw kans en maak de Motorenquiz nu ook online op onze site of e-mail uw antwoorden naar patricknaaraat@schuttevaer.nl. Via de post kan natuurlijk ook nog steeds. Adresseer uw post aan Redactie Schuttevaer, Mr. H.F. De Boerlaan 24 B, 7417 DA in Deventer. De winnaar wordt bekendgemaakt in de krant van 1 mei.

De eeuwige roem viel eerder te beurt aan:

Fokke Vink, Geveke Motoren (2003);

C. Bosch, Enkhuizen (2004);

I.H. Bouwman, Harlingen (2005);

G.G. Westerbeek, Capelle a/d IJssel (2006);

Erik Schumacher, a/b Janna, Rotterdam (2007);

Harmen Kouwenhoven, ms Lauwersborg, West-Terschelling (2008);

Wim Fluijt, ex ms Scorpion (2009);

Wim Mendelts, ex slb Berghout-2, Koudum (2010);

Maarten Peggeman, ms Kamperzand (2011);

Kees Gras, Koog a/d Zaan (2012);

Klaas Te Bos, hwtk Yver Experience, Ten Post (2013);

Adri Siereveld, Terneuzen (2014);

Steef Manssen, Amsterdam (2015);

Arnold Sponselee, Julianadorp (2016);

Erik Schumacher, ms Janette (2017);

Willem Voorhout, Soest (2018);

Wim Mendelts, ex slb Berghout-2 (2019)