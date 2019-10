Willem van Oranje vaart op 100% bio-stookolie Facebook

Baggerschip Willem van Oranje van Boskalis opereert als eerste ter wereld op 100% bio-stookolie. Dat levert een CO2-reductie op van 90% meldt de baggeraar, die spreekt van ‘een wereldprimeur’.

1 / 1 De Boskalis-hopper Willem van Oranje bij het bunkeren van bio-stookolie. (Foto Boskalis) De Boskalis-hopper Willem van Oranje bij het bunkeren van bio-stookolie. (Foto Boskalis)

Boskalis zet samen met biobrandstoffenleverancier GoodFuels een volgende stap in het ‘Boskalis on Bio’-programma met het toepassen van duurzame bio-stookolie. Op de Willem van Oranje werden al ‘drop-in’ blends toegepast, een mengsel van lichte biobrandstof en fossiele gasolie. Deze zwavelvrije duurzame residuale brandstof is volledig vervaardigd uit afgewerkt frituurvet en bevat geen fossiele bestanddelen.

Het testprogramma ‘Boskalis on Bio’ is in 2015 samen met motorenfabrikant Wärtsilä en GoodFuels gestart. Met dit programma zet Boskalis in op de realisatie van een forse CO2-reductie voor zowel schepen als voor droog grondverzetmaterieel en vrachtwagens. Inmiddels heeft Boskalis op zowel bagger- als offshore-schepen evenals droog grondverzetmaterieel met succes diverse biobrandstofblends getest als alternatief voor fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van het natuurgebied Marker Wadden en de aanleg van de exportkabel naar het offshore windpark Borssele.

De 143 meter lange sleephopperzuiger Willem van Oranje is in 2010 in gebruik genomen, beschikt over een beuncapaciteit van 12.000 kubieke meter en heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 13.870 kW. Dit veelzijdige baggerschip kan baggeren tot een diepte van 62 meter en wordt wereldwijd ingezet voor de meest uiteenlopende maritieme infrastructuurprojecten. (DvdM)