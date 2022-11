EOC-Traditionele Schepen Beurs weer als vanouds

Erfgoed

Met ruim 2300 bezoekers is de EOC-Traditionele Schepen Beurs weer helemaal terug, na drie jaar stilte vanwege corona. De vakbeurs voor de sector nautisch erfgoed sluit traditioneel het vaarseizoen af met een combinatie van zakendoen en gezelligheid. De vijfde editie werd gehouden in de Stadshal van theater De Kampanje op het monumentale Willemsoordcomplex in Den Helder.