VLISSINGEN 3 februari 2017, 15:00

Koning Willem-Alexander opent vrijdag 3 februari het nieuwe gebouw van het Maritiem & Logistiek College De Ruyter. De school staat wederom pal aan de Westerschelde, prominent op de Boulevard.

Nieuw pand zeevaartschool weer prominent aan Westerschelde

Wel trappen, geen lift

Door Lies Russel

Het gebouw is, ook van binnen, sober gehouden. Er leiden trappen naar de bovenste verdieping, maar geen personenlift. Daarentegen zijn op bijvoorbeeld de simulatoren in het souterrain kosten noch moeite bespaard. Want daar draait het volgens de directie om, goede training en goed middelbaar onderwijs voor banen in de zeevaart, diepzee en shortsea en visserij, en sinds acht jaar ook in de binnenvaart. Een topper, dat laatste, Vlissingen bleek een schot in de roos na lange tijd ‘blinde vlek' te zijn geweest in het binnenvaartonderwijs. Het mbo-college, vallend onder onderwijsreus Scalda, telt in totaal ruim 650 studenten, inbegrepen die van de logistieke opleidingen (havenlogistiek, distributie, opslag, warehousing en chauffeur wegvervoer).

Potdichte mist

Opvallend aan het nieuwe gebouw is de, met een beetje fantasie, als brug te herkennen leslokalen op het dak. Het zijn er twee, die ook tot één zaal kunnen worden omgebouwd en waar je aan de ene zijde een schitterend uitzicht hebt over Vlissingen en aan zeezijde over Westerschelde en België. ‘Je kijkt makkelijk tot aan Zeebrugge', zegt een student.

Wij hadden ons er al op verheugd voor de foto's, maar je zult het net zien: het eiland Walcheren en de Westerschelde zitten potdicht van de mist. Goed dat ze daar beneden leren navigeren onder alle omstandigheden.

Naar les

Niet alle 650 studenten zullen erbij zijn als de koning op bezoek komt, een uur lang.

In het Technum, verderop bij de stad gelegen, gaan de lessen gewoon door en omdat er ook weer toetsen aankomen, kiezen nogal wat studenten daar voor. En eerlijk is eerlijk, niet iedereen is even geïnteresseerd, zeggen ze. ‘Ze' zijn in dit geval jongens, ook al zitten er hier en daar een paar meisjes bij.

In dat Technum zitten ook de studenten van de hogere zeevaartschool, sinds hun bekende witte gebouw, ook aan de boulevard, is verkocht. Hbo en mbo werken wel samen. Onder meer de simulatoren worden gedeeld. Er staan er ook in het Technum. Het hbo zeevaart heet alweer enige jaren De Ruyter Academy en is onderdeel van de HZ University of Applied Sciences.

Geen vetpot

In het Technum zitten op de openingsdag ook de tweedejaars mbo'ers Erik Blok (22, opleiding marof) en Aron Dronkers (20, zelfde studie). Erik heeft eerst motorvoertuigtechniek gedaan, maar wilde toch liever naar zee. Hij woont in ‘s-Gravenpolder op Zuid-Beveland, gaat per bus en trein naar Vlissingen. ‘Kan in 50 minuten', zegt hij. ‘Als marof werk je natuurlijk boven en beneden, maar de brug trekt toch het meest. Uiteindelijk zou ik graag kapitein-eigenaar worden. De vrachtenmarkt zal toch wel weer eens aantrekken?'

Aron woont in Vlissingen en hem ligt het werk op de brug ook het meest. Ze mogen het even ‘droog' demonstreren op de simulator. En dan vertrekken ze snel. Beiden hebben naast hun studie een baan. Zoals ‘in de vis'. ‘Er moet geld worden verdiend, want ook al woon je thuis, het is geen vetpot voor een student.'

Globetrotter vraagt koning VLISSINGEN De koning is naar Vlissingen genodigd door een globetrotter die in 30 landen heeft gewerkt. Hij heeft ook in de Zeeuwse klei gestaan voor de ‘commerciële havenplanning' van wat Zeeland Seaports is geworden. Het is dr. Henrik Stevens, sinds vijf jaar directeur van het Maritiem & Logistiek College De Ruyter in Vlissingen. Als er iemand is die dat nóóit had gedacht, is hij het. En hij kan niet eens varen, hoewel: geef hem een zeiljacht en let op. Hij heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, met als specialisatie economisch beleid en economische instituties. Hij is gepromoveerd aan de TU Delft op het proefschrift ‘De institutionele positie van zeehavens. Een internationale vergelijking'. Dat ging onder meer over verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Een zelfstandige havenbeheerder, dat zou een veel beter resultaat opleveren. En niet alleen in Rotterdam. Stevens wil niet opscheppen, ‘maar wanneer wordt een proefschrift nu hérdrukt? Nou, dit wel'. En de eerste oplage was al niet mis: 500. Hij weet nog dat toenmalig havendirecteur Willem Scholten van Rotterdam er in 1997 mee stond te zwaaien tijdens de presentatie van de havencijfers op de oudejaarsborrel van de Havenvereniging. En vijf jaar geleden bedacht de globetrotter dat hij maar eens het anker moest laten zakken, in Zeeland. Lekker met zijn gezin. ‘Ik was 200 dagen per jaar van huis, tijd voor wat vastigheid. Ik ben al die tijd toch aardig van de straat geweest.'