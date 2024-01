Nederland komende twee jaar voorzitter van CCR

Omdat Nederland het voorzitterschap bekleedt is het hoofd van de Nederlandse delegatie voorzitter. Dat is sinds februari 2023 Michiel van Kruiningen, directeur Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nederland zet als voorzitter de CCR-overgangsbepalingen voor de oudere, kleine binnenvaart op de agenda. ‘Tijdens haar voorzitterschap wil de Nederlandse delegatie bijzondere aandacht besteden aan de kwestie van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen’, meldt de CCR in een persbericht.

Verder wil Nederland aandacht geven aan de vaarwegen. ‘De vaarwegen hebben nu al te maken met natuurfenomenen als droogte en hoogwater. Verwacht wordt dat door klimaatverandering het aantal extreme gebeurtenissen nog zal toenemen. Voor een betrouwbare binnenvaart moeten er maatregelen worden genomen om de vaarwegen aan te passen aan de klimaatverandering: een zeer urgente en complexe taak.’

Accijns

En Nederland ziet verduurzaming als belangrijke prioriteit. Daarom wil de CCR onder Nederlands voorzitterschap het gesprek aangaan met de EU om een specifiek fonds voor verduurzaming in het leven te roepen. Ook houdt Nederland de internationale discussie rondom brandstofaccijns in de gaten. ‘Momenteel hoeft in de Rijnvaart geen accijns te worden betaald over scheepsbrandstoffen. Terwijl het Gasolieprotocol een accijns verbiedt werkt de EU aan een richtlijn over energiebelasting, die ook de scheepsbrandstoffen zal betreffen.’

En tot slot houdt Nederland als voorzitter van de CCR de ontwikkelingen op het gebied van smart shipping in de gaten. Nederland ziet digitalisering en automatisering als prioriteit van het voorzitterschap. De CCR gaf recent toestemming voor een proef met remote varen op een deel van de Rijn. Drie schepen, uitgerust met het Seafar-systeem, zullen semi-autonoom tussen Bonn en Gorinchem gaan varen.

