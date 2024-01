Royal Bodewes begint nieuwe jaar met oplevering Arklow Ranger

Royal Bodewes heeft afgelopen donderdag 11 januari jl. in de Eemshaven het bouwnummer 824 opgeleverd en overgedragen aan het in Ierland gevestigd familiebedrijf Arklow Shipping. Het 6 oktober vorig jaar van stapel gelopen schip werd als Arklow Ranger in de vaart genomen. ‘Nog nét niet verpakt in cadeaupapier met een strik, maar wel een soort van kerstgeschenk’, zoals een medewerker van Arklow dit formuleerde, werd de Arklow Ranger een week voor de kerst door de sleepboten Waterpoort van Wagenborg en Gruno IV van Bijma uitgehaald bij de werf.

Na compenseren en callibreren in de buitenhaven van Delfzijl volgde een korte proefvaart op de Eems, waarna onder agentschap van Amasus Shipping ligplaats werd ingenomen in de Eemshaven. Vandaaruit vonden ook de technische- en officiële proefvaarten plaats. Staande de oplevering droeg Amasus de agentuur over aan Wagenborg Agency.

De Arklow Ranger is de vierde op rij uit een serie van zeven Eco Trader 6800 zonder ijsklasse die de in Martenshoek gevestigde Royal Bodewes van Arklow in portefeuille heeft. De zusjes Arklow Racer (bouwnummer 821), Arklow Rally (bouwnummer 822) en Arklow Rambler (bouwnummer 823) werden resp. 17 februari, 19 juni jl. en 10 oktober jl. opgeleverd. Goeddeels afgebouwd op de helling aan het Winschoterdiep staat de Arklow Resolve (bouwnummer 825) die gepland staat 26 januari te water te worden gelaten. Met een interval van drie maanden volgen daarna nog de Arklow Rose (826) en Arklow Rover (827).

Eco Trader 6800

De serie Eco Traders 6800 wordt uitgerust met elektrotechniek van installatiebedrijf Piet Brouwer uit Urk dat al geruime tijd met Bodewes samenwerkt. Brouwer neemt onder meer de engineering, panelenbouw en installatie voor zijn rekening. Verder is dit bedrijf ook verantwoordelijk voor de elektrische aandrijving voor de boegschroef en het installeren van het UMS alarmsysteem en de LED-verlichting.

De algemene gegevens van de op gasolie varende classificatie RINA serie luiden: lengte over alles 104,93 meter, loodlijnlengte 102,98 meter, breedte 15,00 meter, ontwerp diepgang 6,50 meter, airdraught in ballast 21,00 meter, deadweight op ontwerpdiepgang 6660 ton. De schepen worden uitgerust voor het vervoer van allerlei soorten bulkladingen inclusief graan en IMSBC-code gevaarlijke stoffen in twee van pontonluiken voorziene laadruimen met een inhoud van ruim 310.000 cbft. De bunkercapaciteit 200 m³. De ruimen worden door middel van een luikenwagen geopend en gesloten. De maximale tanktopbelasting bedraagt 15 ton/m² en 2,35 ton/m² op de luiken. In de machinekamer is een MaK 6M25C,Tier II, 1740 kW bij 720 rpm hoofdmotor geplaatst die een snelheid levert van ca. 12 knopen.

Onder gezag van kapitein Vasily Kekishev is de Arklow Ranger (imo 9923243, roepletters EIA2572) kort na de oplevering aan haar eerste reis begonnen. In Glamfjord aan de westkust van Noorwegen moest kunstmest worden geladen voor het Ierse Foynes

