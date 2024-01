Woonboten in het slib door laag waterpeil

Nooddam gedicht

Het waterpeil in een waterloop aan de Stuwweg in Maastricht is zo ver gedaald dat een aantal woonboten gedeeltelijk of helemaal in het slib op de bodem is gezakt. Door het dichten van een nooddam stroomt er geen nieuw water in het kanaaltje, terwijl het water aan de andere kant weglekt via een kapotte dam. Dat heeft een woordvoerder van Rijkswaterstaat maandagavond laten weten.