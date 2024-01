SWS legt kiel voor vijfde FPSO van SBM Offshore

Het Chinese Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS) heeft in opdracht van SBM Offshore de kiel gelegd voor de vijfde drijvende productie-, opslag- en overslagschip (FPSO) die het Nederlandse bedrijf moet leveren aan ExxonMobil in het Latijns-Amerikaanse Guyana.

SBM Offshore is hofleverancier van drijvende olieplatformen in Guyana, waar sinds vijf jaar olie wordt opgepompt. Intussen heeft ExxonMobil daar vier door SBM geleverde FPSO’s in gebruik, die gezamenlijk dagelijks één miljoen vaten ruwe olie kunnen oppompen. Een vierde wordt momenteel afgebouwd in Singapore en wordt dit jaar afgeleverd.

De vijfde FPSO kan straks 250.000 vaten ruwe olie per dag produceren en zo’n 2,3 miljoen vaten ruwe olie opslaan. Bovendien krijgt ze een gasbehandelingscapaciteit van 540 miljoen kubieke voet per dag. De olie wordt opgepompt vanaf ruim 1600 meter diepte.

Olieconcern ExxonMobil heeft SBM Offshore onlangs ook opdracht gegeven voor een zesde FPSO. De wateren voor bij Guyana bevatten zeker 11 miljard vaten olie. Om die hoeveelheid naar boven te halen, zijn de komende jaren nog vijf extra FPSO’s nodig.

