Niet minister Harbers, maar nieuw kabinet bepaalt toekomst veerboot Ameland

Verplaatsing van de passagiersterminal van de veerboot naar Ameland van Holwerd naar Ferwerd of het optimaliseren van de bestaande veerverbinding, dat zijn de twee oplossingen die Witteveen+Bos aanbeveelt. Een verhuizing komt als beste naar boven, maar daar hangt wel de kanttekening aan dat een nieuwe veerdam niet zomaar kan worden gebouwd. Dat moet namelijk gebeuren in een Natura 2000-gebied.

Over dit rapport ging Harbers medio december in gesprek met de betrokken partijen. Tot een beslissing komt het echter niet. ‘Op basis van de uitkomsten van Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030, de diverse adviezen en gesprekken met de regionale overheden heeft IenW de intentie een MIRT-verkenning te starten’, schrijft de minister aan de Kamer. Daarbij stelt hij ook direct dat hij dat niet kan doen. Het ministerie schat in dat dit pas rond het zomerreces van 2024 kan gebeuren. Om vertraging te voorkomen wordt er – vooruitlopend op het formele besluit – al wel voorwerk gedaan. ‘Reden hiervoor is, dat zowel het Rijk als de regio het tempo hoog wil houden, gezien de urgentie van het vraagstuk en de onderlinge afhankelijkheden met de concessieverlening Friese Waddenveren Oost.’

Aanbesteding

Met dat laatste doelt Harbers op de aanbesteding voor de veerverbinding met Ameland. De huidige concessie – in 2011 onderhands gegund aan Wagenborg Passagiersdiensten – loopt tot 2029. Het is voor de aanbesteding van belang dat de nieuwe vervoerder weet hoe de toekomst van de verbinding er uitziet. De aanbestedingsprocedure begint waarschijnlijk in de tweede helft 2025. Begin 2026 zou die gegund moeten worden.

