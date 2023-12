Rijkswaterstaat sluit Ramspolkering wegens storm Pia

Rijkswaterstaat sluit donderdagmorgen de opblaasbare stormvloedkering Ramspol in de buurt van Kampen, aldus een woordvoerder van de waterbeheerder. Dat gebeurt omdat storm Pia het water in het IJsselmeer naar verwachting hoog zal gaan opstuwen. De Ramspolkering sluit het Zwarte Meer bij Overijssel af van het Ketelmeer.

De Ramspolkering is de enige opblaasbare balgstuw ter wereld die dienstdoet als stormvloedkering. In opgeblazen staat vormt de kering een barrière van 10 meter hoog en 240 meter lang. Als de stuw wordt opgeblazen, gaat het Ramsdiep dicht voor de scheepvaart.

De storm raast uit noordwestelijke richting over het IJsselmeer en de kust. Rijkswaterstaat sluit daarom donderdagmiddag de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel. De keersluis Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal is al dicht. Naar alle waarschijnlijkheid gaat donderdagavond ook de Oosterscheldekering dicht. Dan wordt ook de kier in de Haringvlietsluizen gesloten. Waterschap Noorderzijlvest sluit de coupures bij de haven in Delfzijl tegen het hoge water op de Waddenzee.