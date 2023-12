Nederlandse Innovatie Maatschappij zet vol in op nieuwe maritieme technologie

De emissies van de scheepvaart moeten de komende jaren in snel tempo dalen, wil de sector in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is gebruik van nieuwe technologieën onontbeerlijk. De recent opgerichte Nederlandse Innovatie Maatschappij (NIM) zet vol in op de ontwikkeling, doorontwikkeling en invoering daarvan.

‘Onze doelstelling is om een technologische revolutie op gang te brengen die de verduurzaming van de Nederlandse maritieme industrie versnelt’, zegt onbezoldigd directeur Arie Koedood van de in Ridderkerk gevestigde NIM. ‘We zijn een volledig op de ontwikkeling van innovaties gericht bedrijf en willen in samenwerking met een groep Nederlandse maritieme bedrijven als een vliegwiel de transformatie naar een duurzame en efficiëntere toekomst van de sector versnellen.’

Ombouw kits

De NIM ziet waterstof en methanol daarbij als kansrijke duurzame brandstoffen en werkt onder andere aan de ontwikkeling van ombouw kits waarmee bestaande scheepsmotoren van o.a. Caterpillar, Cummins en Mitsubishi geschikt kunnen worden gemaakt voor deze brandstoffen. ‘In de zeevaart is al vraag naar methanol en in de binnenvaart zal die er ook komen’, zegt Koedood. De NIM werkt bij de ontwikkeling samen met partners, waaronder TNO Helmond.’

NIM is voornemens toe te treden in grote subsidieprojecten om haar innovatiedrang sneller te kunnen verwezenlijken. ‘We zijn bezig met het begeleiden en uitwerken van verschillende R&D-projecten voor bedrijven met de subsidiemogelijkheden om ontwikkelingen te versnellen’, aldus Koedood.

Zeevaart

De NIM werkt ook aan de ontwikkeling van een elektrische aandrijving met op waterstof draaiende brandstofcellen. ‘We kijken daarvoor niet alleen naar de binnenvaart, maar ook naar de zeevaart’, zegt Koedood. Hij wijst erop dat Future Proof Shipping in de binnenvaart al met het waterstof aangedreven containerschip H2 Barge 1 emissieloos sportschoenen voor Nike van Rotterdam naar het Belgische Meerhout vervoert. ‘Per paar kost dat zeven cent extra in vergelijking met een dieselschip’, zegt Koedood. ‘Met hoogwaardige lading kan het dus al uit wanneer de vervoerder het wil en Ik ben overtuigd dat dit alleen nog maar toeneemt. We moeten immers een keer stoppen met fossiele brandstof.’

Innovatieclub

Naast Arie Koedood zijn Erik van Nieuwenhuizen (COO), Marc Freriks (CSO), Gert Jan-De Gelder (CCO) en Sander Roosjen (CTO) medeoprichters en aandeelhouders van het bedrijf. Samen zijn ze goed voor ruim 150 jaar aan kennis en ervaring in de maritieme sector en bezitten ze 51% van de aandelen. Van de overige 49% is inmiddels een kleine 30% verkocht aan diverse Nederlandse maritieme bedrijven.

‘De overige 20% is nog beschikbaar’, zegt Koedood. ‘Maar we hebben geen haast met de verkoop daarvan. We zijn vrij kritisch en zoeken bedrijven die bereid zijn tot samenwerking bij het ontwikkelen van innovatieve systemen. Voor veel bedrijven is kennis delen nog lastig. We willen dat doorbreken door ze mede-eigenaar te maken van de NIM. Bedrijven mogen maximaal 3% van de aandelen kopen, maar 1% is ook goed. We zoeken innovatie gerichte MKB-bedrijven die bereid zijn kennis te delen. Als aandeelhouders zitten ze dan als leden van de ‘Innovatieclub’ op de eerste rij. Wanneer een project binnenkomt kijken we welke deelnemers we daarbij kunnen betrekken. Omdat iedereen aan tafel eigenaar is van de NIM kan je er in alle openheid over praten. En met subsidieprojecten heb je vaak een consortium nodig van vijf of zes partijen. Die heb je al binnen de NIM. Dan kan je snel schakelen.’

Sneller en efficiënter

Maritieme bedrijven kunnen de NIM inhuren wanneer ze R&D nodig hebben voor een innovatief project. Bedrijven die al deelnemen zijn onder andere Scheepswerf Poppen, Dolderman, Kooiman, Oechies, TeamCo, de HTS Group en Van Dam Shipping.

‘Doordat NIM innovatieve bedrijven aan zich bindt in de gehele keten kunnen projecten sneller en efficiënter worden gerealiseerd. Van producenten van bijvoorbeeld waterstof tot verzekeringsmaatschappijen en serviceondernemingen. Hierdoor staan we veel sterker dan ieder apart en kunnen we volop innoveren. De klant staat centraal en kan bij de NIM vertrouwen op een hightech product dat volledig ontzorgt.’

Voor meer informatie: www.nim-bv.nl