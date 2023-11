Acht weken cel voor dronken schipper die binnenvaarttanker bestuurde

Een 48-jarige man is door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot acht weken celstraf, waarvan vier voorwaardelijk. Thomas T. was op 27 februari 2022 onder invloed van enorm veel alcohol, toen hij een schip met meer dan twee miljoen liter benzine aan boord de Beatrixsluis in Nieuwegein in voer.

De sluiswachter merkte midden in de nacht op dat de kapitein met dubbele tong sprak en wel erg lang bezig was met het binnenvaren van de sluis. Daarbij botste hij tegen de wanden van de sluis en de sluis zelf. Volgens de wachter had de man meer dan twintig minuten nodig, terwijl het normaal ongeveer twee minuten duurt om naar binnen te varen. Hij nam daarom contact op met de politie.

Agenten zagen T. even later in de kajuit met een fles wijn in zijn handen, waar hij ook uit dronk. Het leek hen geen goed idee om de verdachte zelf aan wal te laten klimmen. Er was namelijk een hoogteverschil van tien meter. Een boot van de Landelijke Eenheid en schippers van Rijkswaterstaat hebben de man van dek gehaald.

Op het politiebureau bleek dat de man meer dan zeven keer te veel alcohol op had. Hij verklaarde dat hij twee biertjes had gedronken na zijn dienst. ‘Ik ben kapitein van het schip, ik ga zeker niet drinken. Ik weet ook dat er benzine werd vervoerd.’ Volgens hem stond er veel wind toen hij de boot naar binnenvoer.

De man was woensdag niet aanwezig in de rechtbank. Hij staat ingeschreven op een adres in Tsjechië.

Enorm risico

Volgens het Openbaar Ministerie was de dronken schipper absoluut niet in staat om een schip veilig te besturen en nam hij een enorm risico. ‘Hij heeft op een van de belangrijkste vaarwegen in het land een schip gevaren dat geladen was met een enorme hoeveelheid aan benzine. Het is gelukkig goed gegaan met de vracht.’ Zij eiste ook acht weken cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens het OM kon er geen vaarverbod op worden gelegd, omdat het onduidelijk is of er een kans is op herhaling. T. wilde niet in gesprek met de reclassering en was woensdag ook niet aanwezig in de rechtbank. Hij staat momenteel ingeschreven op een adres in Tsjechië.

