Hydrograaf aan de slag bij Curaçao

Veiligheid

De Koninklijke Marine is met haar Expeditionary Survey Boat (ESB), de Hydrograaf, bij Curaçao begonnen met het uitvoeren van warmweertests en hydrografische studies. De resultaten zullen een essentiële rol spelen in de veilige navigatie langs maritieme routes en in het handhaven van de veiligheid in de wateren van de Caribische regio.