Stichting palingsector moet nog meer dan een miljoen euro aan fiscus betalen

Belastingdienst

De rechtbank Gelderland heeft de Belastingdienst in het gelijk gesteld in een rechtszaak die de stichting DUPAN had aangespannen over een serie forse naheffingsaanslagen omzetbelasting die waren opgelegd. Dat betekent een flinke strop voor het in Wageningen gevestigde samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling).