UK-210 is vaak de enige kotter in de haven van Den Helder

Wanneer de lokale garnalenkotters elders vissen en de HD-35 en HD-36, evenals de BRA-2 en de BRA-7, lange reizen om de noord maken, is de UK-210 vaak de enige kotter die in het weekend in Den Helder ligt.

De 22,80 meter lange hekkotter vist het grootste deel van het jaar vanuit Den Helder. Urker Kees van den Berg is al jaren schipper op de UK-210. Het in 2001 gebouwde vaartuig meet 192 gt en is eigendom van Lenger Seafoods. Het Zeeuwse bedrijf is gespecialiseerd in het vangen, verwerken en exporteren van schaal- en schelpdieren. Het bedrijf uit Yerseke is ook eigenaar van de WR-74 die op spisula’s op de Noordzee vist en de YE-243 die het hele jaar door scheermessen vangt.

De UK-210 vist afwisselend op Noorse kreeftjes met de quadrig (vier netten) en op schol en zwartvis (tarbot en griet) met de twinrigmethode. Aanvankelijk vooral op kreeftjes, maar de laatste weken probeert Van den Berg ook schol en zwartvis te vangen. Overdag met twee netten, de twinrig, op platvis en gedurende de nacht met vier netten op Noorse kreeftjes. Doorgaans op bestekken waar deze combinatie van vissen zin heeft, zoals het Botneygat en de Silver Pit. Visgronden die ten noordwesten van Den Helder liggen.