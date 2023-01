Binnenvaart houdt speciale plek bij Veth Propulsion

begrip in de binnenvaart

Veth Propulsion heeft z’n roots in de binnenvaart. Inmiddels is het Papendrechtse bedrijf ook een grote speler in de superjachtwereld en levert het aan alle marktsegmenten in de scheepvaart. Toch wil Veth Propulsion haar roots blijven bedienen zoals klanten al decennia gewend zijn en blijft het binnenvaart centraal stellen. Recent is daarom de afdeling Binnenvaart intern verplaatst en zit nu ‘in’ bij de service-afdeling.