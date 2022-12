Russische olie-exporteurs veel meer geld kwijt aan tankers

Boycot

De transportkosten voor Russische olie zijn enkele dagen voordat een boycot van de Europese Unie ingaat enorm gestegen. Steeds meer rederijen trekken hun tankers terug uit onzekerheid over de nieuwe regels, die EU-lidstaten verbieden Russische olie te importeren die over zee wordt aangeleverd. Ook is het wachten op een definitief besluit over een prijsplafond voor ruwe aardolie uit het land dat Oekraïne binnenviel.