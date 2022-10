Zweedse scheepsbel vindt via sportduiker en koning Willem-Alexander weg naar huis

De Prinsessan Sophia Albertina wordt op 6 december 1764 te water gelaten. Het door de bekende Zweedse scheepsbouwer Gilbert Sheldon ontworpen schip is 48 meter lang, 12,60 meter breed en heeft een holte van 6,40 meter. Het betreft een oorlogsschip, dat blijkt vooral uit de 60 kanonnen aan boord. Het vaart naar behoren en de 450 man tellende bemanning ontvangt de jaren na de oplevering onder andere prins Heinrich van Pruisen en de Zweedse koning Gustaf III aan boord. Alles goed dus, tot dat jaar 1781 aanbreekt. Het is de tijd van de vierde Engels-Nederlandse oorlog (1780-1784) en op de Noordzee is niemand veilig. Niet alleen Engelse en Nederlandse schepen moeten oppassen, ook buitenlandse handelsschepen zijn vaak slachtoffer van plunderingen.

Eskaders

De Zweedse koning Gustaf III besluit daarom oorlogsschepen met een konvooi van Zweedse handelsschepen mee te sturen. Een daarvan is de Prinsessan Sophia Albertina. Op 4 juni 1781, vlak voordat het eskader koers zet naar de Öresund om via Kaap Finistère de Middellandse Zee te bereiken, bezoekt koning Gustaf III de vloot. Hij wordt verwelkomd met saluutsalvo. Daarbij breekt echter brand uit aan boord van de Sophia Albertina. De Zweed Christopher Fredholm beschrijft deze ramp in zijn boek uit 2001. Het vuur gaat richting de kruitopslag en een explosie lijkt onontkoombaar. Terwijl een groot deel van de bemanning in paniek overboord springt, zijn er ook die het hoofd koel houden. Zij weten de kruitvaten overboord te gooien en voorkomen daarmee erger. Hoewel, 11 bemanningsleden verdrinken. Ondanks de schade is het schip vijf dagen later klaar om zich bij het eskader aan te sluiten en verlaat het Zweden.

Zware storm

De Middellandse Zee wordt zonder verdere averij bereikt, maar op de terugreis gaat het opnieuw mis. Als gevolg van slecht weer verliest het schip de aansluiting met de rest van de vloot. De Sophia Albertina probeert op eigen houtje haar weg te vervolgen, maar ter hoogte van Texel loopt ze aan de grond. Onmiddellijk stroomt veel water binnen en het schip verdwijnt voorgoed onder water. Van de 450 bemanningsleden overleven slechts 31 de ramp.

Noorderhaaks 10

Ruim 200 jaar ligt het scheepswrak anoniem op de zeebodem. In 1989 wordt melding gemaakt van een wrak in de Noordzee nabij Den Helder en Texel. Het krijgt de naam Noorderhaaks 10, want die zandbank is nabij. In 2002 wordt er opnieuw melding gemaakt door sportduikers, zij hebben vijf jaar daarvoor al een kanon gevonden op die plek. Maar nu vinden ze iets bijzonders, sportduiker Hugo Raven schrijft er het volgende over op de website van de sportduikers. ‘Opeens viel mijn oog op een ronde groene rand die uit de bodem stak. Ik begon zand weg te halen en naarmate meer tevoorschijn kwam kon ik mijn ogen niet geloven. Het bleek een scheepsbel te zijn, die overigens muurvast in de bodem zat.’

Nu, 20 jaar later, is hij nog altijd onder de indruk van de vondst, zo blijkt uit een interview met de Volkskrant. ‘Een unicum. Daar doe je het voor’.

Duikteam

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt ingeschakeld. Het vermoeden bestaat dat het gaat om het Zweedse oorlogsschip, maar zekerheid is er niet. In 2004 gaat een duikteam meerdere malen naar beneden. ‘Over een oppervlakte van 55 bij 30 meter trof het team een grote, flink met zeeanjelieren begroeide bult aan, die na dagen van schoonmaken bleek te bestaan uit scheepshout, ballast en kanonnen’, wordt medegedeeld in het in 2012 gepubliceerde rapport ‘Een Zweeds oorlogsschip in Nederlandse wateren: een waardestellend onderzoek op scheepswrak Sophia Albertina‘.

Het 98 pagina’s tellende onderzoek concludeert dat het moet gaan om het wrak van de Prinsessan Sophia Albertina. ‘Hoewel geen van de vondsten de naam van het schip of een bemanningslid droeg, kon door middel van het archeologisch onderzoek wél een positieve identificatie plaatsvinden. Het is dan ook bijzonder dat dit Zweedse oorlogsschip na meer dan 200 jaar weer haar eigen naam mag dragen: Prinsessan Sophia Albertina.’

Het is 2012 en de oorsprong van de scheepsbel is nu bevestigd, maar toch duurt het nog 10 jaar voordat de bel terug naar Zweden gaat en waarom nu ineens? Sportduiker Hugo Raven geeft het antwoord in het interview met de Volkskrant. Raven heeft de scheepsbel namelijk nog altijd in bezit. Thuis heeft hij een klein museum en sporadisch wordt het uitgeleend aan andere musea. In zijn testament staat dat de bel na zijn dood aan Zweden moet worden geschonken, maar daar kwam de sportduiker drie jaar geleden van terug. Rijksdienst Cultureel Erfgoed ging aan de slag en zo kon het koninklijk paar de scheepsbel naar Zweden terugbrengen.

