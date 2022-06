In beslag genomen Russisch superjacht moet Fiji verlaten

Oorlog

Een rechtbank in Fiji heeft geoordeeld dat een in beslag genomen Russisch superjacht door de Verenigde Staten moet worden verwijderd van de eilandenstaat in de Stille Oceaan. Volgens de rechter draait Fiji namelijk op voor de kosten om het schip te onderhouden in afwachting van de uitkomst van een juridisch geschil over de inbeslagname.