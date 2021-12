Asymmetrische schroef maakt schip stuk stiller Facebook

Het Duitse Promarin heeft op de Europortbeurs in Rotterdam de Multipulsion propeller gepresenteerd. De schroefbladen van deze asymmetrische propeller zijn verschillend van vorm en de tips staan niet even ver uit elkaar. Dat zorgt volgens de fabrikant voor onregelmatige drukgolven, waardoor scheepsonderdelen niet in een lawaaiige trilling kunnen komen.

(Hans Heynen)