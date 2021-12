Veel minder piraterij in Golf van Guinee Facebook

De piraterij in de Golf van Guinee is dit jaar met ruim 50% afgenomen vergeleken met 2020. Vooral het aantal ontvoeringen is sterk gedaald (-66%). Het aantal keren dat piraten erin slaagden aan boord te komen daalde met 32%.

