Vuurtoren Den Helder staat op omvallen

Den Helder 22 september 2021, 12:30

De staat van de vuurtoren in Den Helder is dermate slecht dat de omgeving in een straal van 70 meter per direct afgesloten moet worden. Tijdens een recente inspectie van de vuurtoren Kijkduin is ontdekt dat er grotere scheuren zijn ontstaan in de wanden, nadat eerder al kleine scheuren waren waargenomen in de Lange Jaap, zoals de toren ook wel genoemd wordt.

1 / 1 De Lange Jaap. (Foto Wikipedia) De Lange Jaap. (Foto Wikipedia)

“De conclusie is dat er op dit moment niet ingestaan kan worden voor de constructieve veiligheid van de toren”, schrijft minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. ‘Het risico op omvallen, zeker in combinatie met verwachte wind is dusdanig dat de omgeving veilig moet worden gesteld.’

(ANP / JB)