Rederij Vrolijk start met ‘nieuwe’ Estrella Facebook

Twitter

Email Scheveningen 20 september 2021, 15:00

Met de aanschaf van de voormalige Artemis Star hoopt rederij Vrolijk nog beter in te kunnen spelen op de behoefte van de voor de Scheveningse kust voor anker liggende schepen. Vrolijk hoopt met de ‘nieuwe’ Estrella haar concurrentiepositie te kunnen verbeteren.

1 / 1 De Estrella ligt ter voorbereiding op haar taak als tender afgemeerd in de Tweede Haven van Scheveningen. (Foto W.M. den Heijer) De Estrella ligt ter voorbereiding op haar taak als tender afgemeerd in de Tweede Haven van Scheveningen. (Foto W.M. den Heijer)

De Scheveningse rederij voert al jaren een tenderservice uit met de Maartje en de Albatros, twee voormalige vissersvaartuigen. Deze twee schepen varen soms dagelijks heen en weer tussen de haven en het ankergebied. De nieuwe Estrella betekent een impuls voor de activiteiten van de rederij. De aanwinst is in 2011 als Artemis Star in de Verenigde Arabische Emiraten gebouwd. Het schip heeft een lengte van 36 meter bij een breedte van 9 meter en wordt voortgestuwd door twee Caterpillar-motoren van elk 1450 pk. Aan brandstof kan de Estrella 108 ton meenemen en de drinkwatertanks zijn goed voor 116 ton.

Lees ook:

(Willem den Heijer)