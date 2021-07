Eindelijk: Ever Given komt na maandenlange reis aan in Rotterdam Facebook

ROTTERDAM 29 juli 2021, 07:24

Hij was ruim een kwartaal te laat, maar eindelijk kwam het beruchte containerschip Ever Given aan in de haven van Rotterdam. Op donderdagochtend 29 juli meerde het containerschip aan bij de ECT-terminal om te lossen.

1 / 1 Na maandenlang gestrand te zijn in het Suezkanaal, en vele vertragingen tijdens de reis, is de Ever Given dan eindelijk in Rotterdam. (Foto Robin van den Bovenkamp) Na maandenlang gestrand te zijn in het Suezkanaal, en vele vertragingen tijdens de reis, is de Ever Given dan eindelijk in Rotterdam. (Foto Robin van den Bovenkamp)

In maart dit jaar lag de intercontentinentale scheepvaart voor een tijd stil. De Ever Given (20.000 teu) strandde in het Egyptische Suezkanaal.

‘Het laatste stukje is nog het spannendst’, aldus Tjitte de Groot van het Loodswezen. ‘Het schip moet de bocht richting de haven maken. Met zo’n groot schip is dat nog moeilijk, maar we hebben het onder controle.’

Containers lossen

De Evergreen Marine Corporation en Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) hebben samen een plan uitgewerkt om de bijna 20.000 containers aan boord op de goede plek te krijgen. Alle Europese continentale containers worden daarbij in Rotterdam gelost.

De containers met bestemming Rotterdam en Hamburg worden bij de terminal in de haven van Rotterdam gelost. Het schip ligt nog tot en met 3 augustus in de haven. Containers voor Hamburg worden geladen op de Ever Utile om hun reis voort te zetten.

Daarna vertrekt de Ever Given naar het Britse Felixstowe om de resterende containers in het Verenigde Koninkrijk te lossen.

De containers kunnen nu eindelijk via ECT naar hun eindbestemming. (Robin van den Bovenkamp)