Personeel in opstand bij baggeraar Van Oord

Rotterdam 02 april 2021, 17:00

Personeel van baggeraar Van Oord is opstand gekomen tegen het coronarooster dat het bedrijf nog steeds eenzijdig oplegt aan bemanningen op schepen. Dat betekent dat ze in Noordwest-Europa zes weken op een schip zitten, in plaats van de gebruikelijke een of twee weken, schrijft De Telegraaf.