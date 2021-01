LNG-catamaran ms Willem de Vlamingh dinsdag in de vaart Facebook

Twitter

Email HARLINGEN 26 januari 2021, 10:47

De nieuwe LNG-catamaran van Rederij Doeksen, het ms Willem de Vlamingh, is dinsdag 26 januari officieel in de vaart genomen. De eerste passagiersdienstreis vertrekt om 15:05 vanuit Harlingen naar Terschelling.

1 / 1 De Willem de Vlamingh wordt binnengesleept. (Foto Rederij Doeksen) De Willem de Vlamingh wordt binnengesleept. (Foto Rederij Doeksen)

Afgelopen zomer werd zusterschip Willem Barentsz al in de dienstregeling geïntroduceerd. Toen werd aangekondigd dat Willem de Vlamingh in september zou volgen. Met enige vertraging varen de twee LNG-aangedreven veerboten nu in de dienstregeling van Rederij Doeksen. Ze worden ingezet op de verbinding tussen Vlieland en Terschelling.

‘Het bouwtraject is lang en hobbelig geweest, niet in de laatste plaats door de Coronacrisis, maar nu we dit omvangrijke project afronden, kunnen we met trots zeggen dat het twee fantastische schepen heeft opgeleverd: twee efficiënte, lichtgewicht LNG-catamarans met een lage uitstoot en een interieur met faciliteiten die bijdragen aan de eilandervaring van onze gasten,’ aldus Dirk Spoor, directeur van Rederij Doeksen.

Het zijn de eerste schepen ter wereld, waarbij single fuel LNG-motoren rechtstreeks de roerpropellers aandrijven met vaste schroeven. Combineer de LNG-aandrijving met warmteterugwinning, efficiëntere romplijnen, een lichtgewicht constructie en zonnepanelen, en de twee schepen hebben een aanzienlijk verminderde uitstoot van -10% CO2, -90% stikstofoxiden (NOx), -100% zwaveloxiden (SOx) en -95% fijnstof.

Doeksen laat weten dat ze de LNG progressief bij willen mengen met bio-LNG of LBG. (Robin van den Bovenkamp)