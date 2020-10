Schuttevaer Premium Wereldhandel trekt aan Facebook

Twitter

Email ESSEN 09 oktober 2020, 07:00

De wereldhandel trekt op een breed front aan en dat is zichtbaar in de containeroverslag, die is in augustus wereldwijd opnieuw gestegen. De containeroverslag-index van het Duitse RWI-ISL steeg van 115,2 naar 116,1.

1 / 1 De containeroverslag-index van het Duitse RWI-ISL begint het record van voor de Coronacrisis te naderen. (Grafiek RWI-ISL) De containeroverslag-index van het Duitse RWI-ISL begint het record van voor de Coronacrisis te naderen. (Grafiek RWI-ISL)