Storingen onoplosbaar, Doeksen moet motoren snelboot Koegelwieck vervangen

HARLINGEN 30 september 2020, 14:25

De Deutz-motoren van de snelboot Koegelwieck zijn op en moeten vervangen worden. De boot is hierdoor nog weken uit de vaart. Kosten van de motoren: tussen de 600.000 en 700.000 euro.

De snelle veerdienst van Rederij Doeksen naar de eilanden Vlieland en Terschelling is de afgelopen weken bij herhaling uitgevallen. Volgens de rederij was dit te wijten aan een gecompliceerd technisch probleem bij snelboot Koegelwieck. ‘Een te hoge uitlaatgastemperatuur in de motoren’ zou de oorzaak zijn.

Nu zegt directeur Paul Melles tegen de Leeuwarder Courant dat de motoren van de Koegelwieck op zijn en dat deze moeten worden vervangen. Het gaat om zestiencilinder Deutz-motoren van 2250 PK

Probleem is dat de motoren niet voorradig zijn. Het bedrijf is op zoek naar vervangende exemplaren, nieuw of gereviseerd, zegt het tegen de krant. Die zoektocht zal een week of zes in beslag nemen, al maakt de coronapandemie veel onzeker.

Volgens Doeksen is het mis sinds de twee motoren er vanwege groot onderhoud zijn uitgehaald en teruggeplaatst, zo blijkt uit antwoorden van Staatssecretaris Stientje van Veldhoven op Kamervragen. ‘ In de winter van 2019 zijn de hoofdmotoren conform gepland regulier onderhoud geheel gereviseerd. Sindsdien kampt het ms Koegelwieck met te hoge uitlaatgastemperaturen. Begin juli leken de technische problemen te zijn opgelost. Echter, na een aantal vaardagen keerden deze terug. Sinds 3 september ligt het schip aan de kant.’

Op zoek naar de oorzaak van het hardnekkige probleem liet Rederij Doeksen de snelboot droogzetten bij Damen Shiprepair. Doeksen kijkt naar een vervangend schip, maar door de corona is het lastig naar geschikte snelboten te kijken.

De staatssecretaris is geregeld in overleg met alle betrokken partijen. ‘De rederij spant zich tot het uiterste in’, stelt zij in haar beantwoording aan de VVD-kamerleden. ‘Ook om de gevolgen van de uitval van het ms Koegelwieck voor alle reizigers, eilandbewoners en toeristen tot een minimum te beperken.’

Bij uitval boekte Doeksen reizigers om naar de reguliere veerdienst en waar mogelijk zet men vervangende sneldienstafvaarten met het ms Tiger in. Tot dusver hebben alle reizigers nog steeds op dezelfde dag de overtocht kunnen maken, al duurde deze soms langer dan gebruikelijk. In enkele gevallen konden toeristen minder tijd op Terschelling of Vlieland doorbrengen. (René Quist/Gijs van Hesteren)