Romeinse schepen gaan varen door Utrecht

Een Romeins schip gaat door de wateren van de Utrechtse binnenstad varen. Tenminste, als de plannen van Stichting Romeinse Schepen Utrecht doorgaan.

Het schip wat kan gaan varen is de replica Per Mare ad Laurium.

Op een gereconstrueerd oud Romeins schip moeten educatieve arrangementen worden aangeboden. De gemeente is enthousiast. “Vanuit het oogpunt van erfgoed, cultuur, toerisme en gebruik van het water staan wij positief tegenover het initiatief. Er is dus een goede kans dat in Utrechtse wateren permanent een gereconstrueerde oude Romeinse schepen worden gestationeerd!”, aldus wethouder Kees Diepeveen van Markten en havens.

Rijnaak Per Mare ad Laurium



Het schip wat kan gaan varen is de replica Per Mare ad Laurium, een Romeinse rijnaak waar 36 gasten inpassen. De gemeente heeft inmiddels een vergunning afgegeven voor op niet-commerciële basis varen op de Stadsbuitengracht, Oude Gracht en de Kromme Rijn. Mogelijk gaat ook de Fiducia varen, een reconstructie van een Romeinse punter die plek biedt aan 12 mensen.

Aan de Oosterkade krijgt de Per Mare ad Laurium een ligplaats tussen juli en september van dit jaar, in eerste instantie om proefvaarten te organiseren. Mogelijk krijgt het schip bij geslaagde proefvaarten een definitieve ligplaats bij de Monicabrug vanaf najaar 2021.



De schepen voeren oorspronkelijk in Woerden, maar daar waren niet genoeg vrijwilligers te vinden om te blijven varen. Met de oprichting van Stichting Romeinse Schepen Utrecht hopen de initiatiefnemers dat met lokale partners een exploitatie in Utrecht wel kansrijk is. De stichting werkt onder andere samen met bezoekersplekken als DOMunder, Castellum Hoge Woerd, het Waterliniemuseum en het Centraal Museum in Utrecht. (Tessa Heerschop)