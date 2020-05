Schuttevaer Premium Zonder wekkers geen vetpot op tong Facebook

SCHEVENINGEN 28 mei 2020, 09:58

Het was even slikken voor Jan Pieter Luime toen de OD-3 vorig jaar de pulsvergunning kwijtraakte. Vissen op garnalen hadden ze al enkele jaren niet gedaan. Bovendien ook geen dikke visserij. Met wekkerkettingen op tong betekent veel brandstof verdraaien, dus dan maar zonder wekkers. Maar zonder wekkers is het vooralsnog geen vetpot.

1 / 1 Jan Pieter Luime (rechts) met zijn vader bezig het vistuig fijner in te stellen. (foto W.M. den Heijer) Jan Pieter Luime (rechts) met zijn vader bezig het vistuig fijner in te stellen. (foto W.M. den Heijer)