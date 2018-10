Schuttevaer Premium Opinie: ‘Zet leerling en werkgever centraal in opleidingen' Facebook

AMSTERDAM 3 oktober 2018, 20:00

De scholen zijn weer begonnen. De reguliere binnenvaartscholen zorgen voor een deel van de benodigde instroom in de bedrijfstak. Ondanks alle inspanningen is het de laatste jaren niet gelukt aan de vraag te voldoen. We zien dit in meer branches. Techniek, metaal, bouw en installatie hebben, ondanks peperdure campagnes, nog steeds een zorgwekkend tekort aan personeel.