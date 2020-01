Schuttevaer Premium Duitse kapitein reddingsschip Lifeline op Malta vrijgesproken Facebook

Twitter

Email VALLETTA 07 januari 2020, 14:39

De Duitse kapitein van een reddingsschip die op Malta was veroordeeld tot een boete van 10.000 euro, is daar dinsdag 7 januari in hoger beroep van vrijgesproken. Een woordvoerder van de organisatie achter het schip, Mission Lifeline, noemt dat een grote verrassing.