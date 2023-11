Als het werkt: duwschroef en trekschroef

Dan werkt het zo

Een vliegtuig is natuurlijk geen schip. Maar toch zijn er wel overeenkomsten. Beide bewegen zich door een ‘onvast’ medium, zoals water of lucht. Beide doen ze dat met een schroef of een propeller, afgezien van zeilschepen of straalvliegtuigen. Toch hoef je maar even rond te kijken en je ziet al meteen een verschil. De propeller zit bij de meeste vliegtuigen aan de voorkant en bij schepen aan de achterzijde.