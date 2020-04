Schuttevaer Premium ‘Het zullen niet de beste jaren worden’ Facebook

Twitter

Email Nieuwdorp 24 april 2020, 08:22

Soms slaat schippersbloed twee geslachten over. Zo ook bij Henrick Blom (26) uit Nieuwdorp. Zijn overgrootvader Bouwman voer nog op het zeilschip Disponibel, maar zijn ouders en grootouders lieten de binnenvaart voor wat het was. Toch koos schipper Blom 11 jaar geleden wel voor de binnenvaart. Na een weekje meevaren was hij verkocht.