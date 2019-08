Schuttevaer Premium Limfjord verdwenen in de golven Facebook

Delfzijl 26 augustus 2019, 12:44

Onwetend van het onheil dat haar zou achtervolgen, vierde men in het voorjaar van 1926 feest bij Scheepswerf Gideon J. Koster Hzn. in Groningen. Bouwnummer 100 kon Vertrouwen worden gedoopt en te water gelaten voor opdrachtgever Solke Karsies uit Groningen. Vertrouwen…, een toepasselijker naam was nauwelijks denkbaar.