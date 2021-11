Acta Marine moet uitzendkrachten toelaten tot Ondernemingsraad Facebook

Offshore-dienstverlener Acta Marine moet uitzendkrachten die tenminste 24 maanden voor het bedrijf werkzaam zijn toelaten tot de verkiezingen voor de ondernemingsraad. Dat heeft de kantonrechter in Alkmaar bepaald in een kort geding dat was aangespannen door nautische vakbond Nautilus International in Rotterdam.

1 / 1 Walk-to-work schip Acta Auriga. (Foto Acta Marine) Walk-to-work schip Acta Auriga. (Foto Acta Marine)

(Bart Oosterveld)