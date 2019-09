Schuttevaer Premium Chemicaliën leggen bagger stil (video) Facebook

Twitter

DEN HAAG 24 september 2019, 22:33

Vrijwel al het baggerwerk, waarbij grond en baggerspecie in afzetlocaties moet worden opgeslagen, ligt stil. Vooral het kleinschalige werk, maar ook de baggerwerken op de Waal. Want nergens in Nederland wordt nog slib opgenomen in diepe plassen en zandputten. Oorzaak: chemische stoffen, genaamd PFAS, behorend tot de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).