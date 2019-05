Veel lege containers per binnenschip Facebook

STRAATSBURG 08 mei 2019, 15:09

De containers die in Nederland en België op binnenvaartschepen worden overgeslagen zijn in de meeste gevallen leeg. Dat opmerkelijke gegeven blijkt uit het rapport Market Insight April 2019 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

Gemeten op de Boven-Rijn is zelfs meer dan de helft van de containers die in Nederland of België aan boord zijn gegaan leeg. In Franse Rijnhavens worden juist veel volle containers overgeslagen: 87,2% was gevuld. Ook in Duitse en Zwitserse Rijnhavens laden de schepen vooral volle containers: 80% is geladen.

De CCR geeft de volgende verklaring: ‘Deze cijfers stemmen in grote mate overeen met de tendens dat goederen uit het gebied aan de Boven-Rijn worden uitgevoerd naar buitenlandse bestemmingen en dat er lege containers uit het buitenland worden ingevoerd. Deze gaan dan terug naar de havens langs de Boven-Rijn waar ze opnieuw worden geladen met voor de export bestemde goederen.’ Gemiddeld waren de containers die via de Boven-Rijn werden vervoerd voor 68% geladen en voor 32% leeg. (BOO)