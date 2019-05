Schuttevaer Premium Handel wil geen garnalen meer Facebook

Twitter

Email Zoutkamp 16 mei 2019, 16:31

Het zijn moeilijke tijden voor garnalenvissers. De handel kan de garnalen van de vissers niet of nauwelijks meer opnemen, de vrieshuizen liggen overvol, de afzet stagneert. Onder die druk is nu besloten de vangst tenminste zes weken te staken.Aanvoerstop tot voorraad in vrieshuizen is geslonken.

1 / 1 De garnalenkotter SCH-10 Drie Gebroeders loopt voortijdig Scheveningen binnen om van vistuigen te wisselen. (Foto Bram Pronk) De garnalenkotter SCH-10 Drie Gebroeders loopt voortijdig Scheveningen binnen om van vistuigen te wisselen. (Foto Bram Pronk)