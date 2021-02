Schuttevaer Premium Branchevereniging BBZ brainstormt met charterschippers Facebook

HARLINGEN 03 februari 2021, 17:30

De reisbeperkingen als gevolg van de corona-pandemie veroorzaakten een ongekende daling van het verblijfstoerisme. De klandizie vanuit het buitenland liep sterk terug, vooral ten nadele van groepsaccommodaties en daarmee ook de chartervaart. Intussen heerst grote bezorgdheid over het voortbestaan van deze kenmerkende en beeldbepalende sector. In een online brainstormsessie stelde de branchevereniging BBZ de vraag: kunnen we ondanks Covid-19 tóch omzet draaien?