Boskalis vaart ook niet meer door de Rode Zee

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vaart niet meer via de Rode Zee vanwege de aanvallen van Houthi-rebellen op de scheepvaart. Dat zegt topman Peter Berdowski. Hij zegt dat er een ‘standing order’ is om de Rode Zee te mijden.

In de afgelopen weken werden schepen van Boskalis die eigenlijk via het Suezkanaal zouden varen al omgeleid via Afrika, aldus Berdowski. Het ging om drie grote transportschepen en een sleepvaartuig die werden omgeleid. De komende tijd gaan er dus ook geen andere schepen van Boskalis meer via de Rode Zee. ‘We volgen de ontwikkelingen met extra belangstelling, want veiligheid is een enorm issue.’

Berdowski zegt dat de schepen die eigenlijk via het Suezkanaal zouden gaan al voorzien waren van prikkeldraad en ook gewapende bewaking aan boord hadden. Maar dat biedt volgens de topman geen bescherming tegen aanvallen met raketten en drones.

FSO Safef

Hij wijst er verder op dat Boskalis vorig jaar nog bezig was met het leegpompen van het oude tankership Safer in de Rode Zee voor de kust van Jemen. Dat schip dreigde een natuurramp te veroorzaken. Berdowski zegt dat die werkzaamheden voortdurend moesten worden afgestemd met de Houthi’s die de boel ook in de gaten hielden met bootjes. In Augustus was dit afgerond.

Escalatie op Rode Zee

Ook andere grote maritieme bedrijven zoals de rederijen Maersk en Hapag-Lloyd varen niet meer door de Rode Zee. Houthi-rebellen uit Jemen hebben de afgelopen tijd geregeld vrachtschepen aangevallen met drones en raketten. Dat deden ze als vergelding voor de bombardementen van Israël in de Gazastrook in de oorlog tegen Hamas.

De onrust rond de Rode Zee is nu verder geëscaleerd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben in de nacht van donderdag op vrijdag namelijk luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi’s in Jemen. Nederland bood steun aan die aanvallen. De Houthi’s, die worden gesteund door Iran, hebben beloofd hard terug te slaan.