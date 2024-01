12 kuub gasolie gestolen bij Nieuwe Sluis Terneuzen

De Zeehavenpolitie in Terneuzen is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien van een diefstal van 12.000 liter gasolie. De brandstof werd overgepompt uit een tank op een ponton aan de Buitenhaven.

De diefstal vond ergens tijdens de Kerstvakantie plaats, om precies te zijn tussen 22 december en 8 januari. De brandstof was bestemd voor werkschepen die betrokken zijn bij de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. ‘Mogelijk hebben de dieven vanaf het water toegeslagen’, schrijft de politie in een bericht over de diefstal. ‘Het team vraagt getuigen die mogelijk iets verdachts gezien hebben of camerabeelden beschikbaar hebben om zich te melden.’ De olie heeft een geschatte waarde van tussen de 15.000 en 20.000 euro. De eigenaar van de brandstof heeft aangifte gedaan van de diefstal.

