Vissersschepen die aan de hoogovens zijn ontsnapt

visserij-historie

Nederland heeft dankzij zijn rijke visserij-historie veel typen vissersschepen gekend, waaronder haringloggers en zijtrawlers, die vooral de rijke visgronden van de Noordzee bevisten. Maar dat is wel al lang geleden. Daarna kwamen boomkorkotters, maar ook die visserij is nu op z’n retour. Toch zijn niet al die schepen in de hoogovens beland. Een klein aantal wist te overleven in een andere hoedanigheid. Voor dit verhaal doen we een greep uit die historie.