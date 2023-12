Pon Power draagt met oplossingen voor walstroom en elektrificatie bij aan verduurzaming

Pon Power is een belangrijke speler op het gebied van duurzame oplossingen in de maritieme sector. Daarbij is het bedrijf niet alleen een leverancier, maar ook een strategische partner die actief bijdraagt aan verduurzaming met flexibele oplossingen. Pon Power kan zowel bogen op de eigen jarenlang opgebouwde kennis als op die van belangrijke partners als BERG Propulsion en Caterpillar, waarvan Pon Power dealer is in Nederland en Noorwegen.

Op het gebied van verduurzaming ligt de focus onder andere op walstroom en elektrificatie van schepen, vertellen Janos van Galen (Account Manager Shore Power) en Bjorn Hoefnagels (Business Development Manager). Walstroom leidt door het uitschakelen van generatoren van het schip aan de kade tot minder geluidsoverlast en aanzienlijke emissiereductie. In Nederland wordt walstroom nog niet op grote schaal gebruikt, maar nieuwe regelgeving verhoogt inmiddels de druk om te veranderen. Janos van Galen: ‘Dat vereist wel een investering. En daarnaast vormt ook de huidige netcongestie een uitdaging voor de uitrol van walstroom. Bij Pon Power zien wij dit echter niet als een onoverkomelijk obstakel in het voorzien van schepen van elektriciteit. We kijken namelijk verder dan de mogelijkheden binnen een benodigde netaansluiting.’

Beperkte netcapaciteit

‘Ook met geen of onvoldoende netcapaciteit bieden wij oplossingen, namelijk met een microgrid. Met zo’n op zichzelf staand energienetwerk kun je schepen via je walstroominstallatie altijd voorzien van stroom. Samen met lokale assets als de netaansluiting, zonnepanelen van Pon en met energieopslagmiddelen als batterijen en eventueel gas- of waterstofgeneratoren creëer je zo een miniversie van het reguliere energienet. Dat biedt naast onafhankelijkheid ook steeds meer economische voordelen.’ Maar ook als zo’n microgrid niet per se nodig is kan Pon Power een installatie realiseren die gewoon is aangesloten op het reguliere net, vertelt Janos. ‘Als Pon Power willen we totale ontzorging leveren voor de klant, welke situatie zich ook voordoet. Van analyse tot installatie en onderhoud.’

Elektrificatie

Naast walstroom richt Pon Power zich ook op laadoplossingen voor schepen. ‘De interesse in elektrificatie van schepen neemt toe’, constateert Business Development Manager Bjorn Hoefnagels. ‘Caterpillar ontwikkelt een robuuste energielader die schepen efficiënt kan opladen. De hele keten wordt zich steeds bewuster van het vraagstuk: hoe verbruik ik energie op een efficiënte manier aan boord en op het land? De scheepvaart is gebaseerd op eilandgebruik, want je creëert je eigen energie en verbruikt die ook aan boord.’

Flexibiliteit

Het elektrificatieproces kent unieke uitdagingen voor elk schip, weet Bjorn. ‘Voor een deel van de schepen is het mogelijk om aan land op te laden en dus volledig elektrisch te gaan varen. Dit zijn schepen met een vaste of korte vaarroute, maar we zien ook veel vraag naar hybride oplossingen. Want schepen met een grotere range hebben meer flexibiliteit nodig. Als je de verschillende energiesystemen efficiënt op elkaar afstemt, creëer je de mogelijkheid om vaker de motor uit te zetten en de batterij te gebruiken. Dat vermindert het brandstofverbruik en de onderhoudskosten van de motor. We hebben bijvoorbeeld ook een tool ontwikkeld voor de microgrids. Het operationele profiel van het schip kan hiermee (met wat aanpassingen) in beeld worden gebracht. Daarmee kun je je energy management regelen en dus voor elk profiel in beeld brengen wat de meest efficiënte oplossing is.’

