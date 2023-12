B2B Marine: Scheepsbouwoplossingen via de Turkse route: goedkoper én sneller

De tijd ligt achter ons dat Nederlandse scheepsbouwers op zoek naar ship equipment geringschattend deden over de Turkse kwaliteitsmaatstaven. Intussen weet iedereen dat er ook in Turkije met oog voor kwaliteit wordt geproduceerd. Of beter gezegd: moet wórden geproduceerd. De Turkse scheepvaartindustrie is meegegaan in de vaart der volkeren.

Alican Kilinc, sinds 2013 woonachtig in Nederland, in het bezit van een Turks én Nederlands paspoort, en in 2018 oprichter van B2B Marine in Rotterdam, maakt zich al jaren zorgen over het concurrentievermogen van de Nederlandse scheepsbouwtak. Dit is zijn bijdrage aan een hopelijk opverende industrie: ship equipment zoals deuren, ramen en portholes goedkoper én sneller laten produceren in Turkije. Mét behoud van maatwerk. Kwaliteit is allang geen punt van discussie meer: ‘Ook in Turkije is er volop het besef dat internationale maatstaven het uitgangspunt zijn. Iedereen vliegt graag met Turkish Airlines – en waarom? Ze leveren fantastische service tegen redelijke prijzen.’

Alles draait om vertrouwen

Hij wil de Nederlandse scheepsbouw graag helpen, ook al gaat het om misschien slechts ’twee druppels in een grote oceaan’. Kilinc’ wieg stond in Izmir, hij studeerde maritieme techniek en engineering aan de Technical University of Istanbul (ITU). De Turkse bedrijven waar hij mee samenwerkt zijn gekozen na een zorgvuldig selectieproces.

‘Momenteel werk ik samen met vier bedrijven in de regio Istanbul. Het voordeel is dat ik de taal spreek en beide culturen ken. En ik ken de mensen. Er zijn veel bedrijven in Turkije die met ons willen samenwerken, maar het belangrijkste is dat ze eerst mijn vertrouwen winnen. Alles draait om vertrouwen. Voordat ik met een bedrijf in zee ga, ga ik eerst persoonlijk langs om hun managementstructuur, professionaliteit en kwaliteitsstandaarden te beoordelen. Of ze kunnen leveren, en of ze dat ook snel én tijdig kunnen. Dat laatste is in mediterrane landen niet altijd een vanzelfsprekendheid, maar bij de bedrijven waar wij mee samenwerken wél. En dat moet ook: Nederlandse bedrijven zijn er allergisch voor als de deadline niet wordt gehaald – en terecht.’

Flexibel

De Turkse westkust is een gebied met veel potentie. Kilinc zoomt in op Google Maps waar de regio in en rond Istanbul bezaaid ligt met scheepswerven. ‘Het zwaartepunt van de scheepsbouw is verschoven van Noord-West Europa, naar Oost-Europa en vervolgens Turkije. Een land als Noorwegen had dit eerder in de gaten en profiteerde hiervan door ship equipment te laten produceren in Turkije. Wij verkopen niet alleen ship equipment, we verkopen ook de Noorse know-how.’

Mocht tijdens het zeetransport onverhoopt iets mis- of kapotgaan, dan is er altijd een oplossing: ‘Samen met onze Turkse partners zijn we zeer flexibel. We springen snel in op last minute wijzigingen of problemen.’

Ook engineering en scheepsbouwadvies

B2B Marine is gespecialiseerd in onderdelen als ramen, portholes, waterdichte en weerbestendige deuren, ruitenwissers, lieren en ankerlieren, zeekranen, kaapstanders, davits en reddingsbootsystemen. Hun expertise op het gebied van scheepsbouw en maritieme techniek maakt het Rotterdamse bedrijf ook tot een betrouwbare partner voor scheepsontwerp, engineering en scheepsbouwadvies.