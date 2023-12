NPS Driven certificeert John Deere in eigen beheer

‘Binnenvaartondernemers die een traditionele, degelijke motor willen, kiezen al jaren voor John Deere’, zegt ir. Peter van der Heijden, managing director van NPS Driven. ‘Om die belangrijke markt te behouden verzorgen we de Stage V-certificering van de 13,5 liter motor. De fabrikant wilde dat zelf niet doen. Wel heeft John Deere een aantal generatormotoren tot 130 kW Stage V gecertificeerd, maar wanneer je daar geen zware motor voor boegschroef of ladingpompen bij hebt, raak je de markt kwijt.’

De Stage V-certificering van de 13,5 liter motor gebeurt met toestemming van John Deere. NPS Driven is certificaathouder en wordt door de overheid gezien als fabrikant. De motor komt als NPS Driven motor op de markt. ‘Motorblok en onderdelen zijn van John Deere’, zegt Van der Heijden. ‘De nabehandelingsinstallatie met SCR-katalysator en roetfilter is van ons. Die is ontwikkeld en gebouwd door ons dochterbedrijf Xeamos. De voor beveiliging en controle van het Stage V-systeem benodigde software hebben we in eigen beheer ontwikkeld. We moesten aantonen dat de diagnosesoftware foutloos werkt. Wanneer de AdBlue bijvoorbeeld wordt verdund met water, moet de schipper een waarschuwing krijgen en moeten die gegevens worden opgeslagen zodat de keuringsinstantie ze achteraf kan uitlezen. Met een testmotor hebben we aangetoond dat het systeem robuust is en minimaal 10.000 uur aan de emissienormen voldoet. Die heeft daarvoor 2.500 uur gedraaid, waarbij meerdere emissiemetingen op de proefstand van TNO in Helmond hebben plaatsgevonden.’

Het bedrijf moest ISO 9001 worden gecertificeerd om te kunnen garanderen dat alle 13,5 liter motoren die worden gebouwd straks voldoen aan de Stage V-normen. ‘Sinds dieselgate is de wetgeving flink aangescherpt’, zegt Van der Heijden. ‘Keuringsinstanties hebben het recht emissies van een willekeurige motor in een schip te testen en de software uit te lezen om te kijken of er niet gesjoemeld wordt.’

Dolpower

De NPS Stage V-motoren worden in Nederland voor het grootste deel ingebouwd door John Deere dealer Dolpower (Dolderman) uit Dordrecht. NPS Driven is verder in grote delen van Europa actief. ‘We zijn distributeur voor de Benelux, Duitsland en Frankrijk. De 13,5 liter Stage V-motor wordt daarnaast door leveranciers in Italië, Kroatië en Denemarken aan de man gebracht’, stelt Van der Heijden.

Schone en zuinige DAF

NPS Driven verzorgde eerder met Vink Diesel de marinisering en certificering van de voor het wegvervoer ontwikkelde DAF Paccar Euro VI-motoren (MX-11 en MX-13). Daarvan zijn er al 120 geleverd in binnenvaart, visserij en waterbouw.

‘Wanneer een schipper zijn CCR 2-motor vervangt door een DAF Euro VI-motor daalt het brandstofverbruik met 15 tot 20%’, zegt Van der Heijden, die na zijn studie jarenlang bij DAF en TNO werkte aan de ontwikkeling van schone en zuinige motoren. ‘Gebruikers melden dat ze die besparingen ook in de praktijk halen. De CCR 2-motoren verbruiken tot meer dan 200 gram per kWh. Een Euro VI DAF 170 gram.’

De stikstofemissies van de DAF liggen met maximaal 0,4 gram per kWh tegen 1,8 gram voor een Stage V-motor, een factor 4,5 lager. ‘In Natura 2000 gebieden heeft dat grote voordelen’, zegt Van der Heijden. ‘Daar word je afgerekend op de NOx-emissie. Met een DAF mag een visser daar meer visdagen maken. In de waterbouw levert het bonuspunten op bij inschrijving voor aanbestedingen van de overheid.’

