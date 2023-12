Politie: wrakhout mogelijke oorzaak aanvaring met pompinstallatie

De aanvaring gebeurde toen de schipper aan het einde van de middag wilde wegvaren bij de terminal in Birsfelden. Hij probeerde kop voor te nemen om in de afvaart richting Bazel te varen. Door roeruitval verloor hij korte tijd de controle over zijn schip. Daardoor voer hij tegen een pompinstallatie en een dukdalf aan de Duitse kant van de Rijn. Zowel de installatie van het waterpompstation als het schip raakte beschadigd. De tanker liep boven de waterlijn een gat op van naar schatting 50 bij 50 centimeter. De politie denkt dat de hoge afvoer van de Rijn een rol heeft gespeeld, omdat de rivier dan veel rommel meevoert. De schade wordt geschat op 200.000 tot 250.000 euro. Er raakte niemand gewond.

Lees ook: Aanvoer olieproducten in Bazel gaat door het dak Lees ook: Schipper Kees Post: ‘Binnen een seconde lag het schip op z’n kop’