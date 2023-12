Berging gezonken Jogo 4 loopt vertraging op

Een en ander bleek na inspectie door een duikersbedrijf, dat een groot lek ontdekte. De berging gaat daarom langer duren. Pas vrijdag kan het schip gelicht worden. De Boven-Schelde blijft nu tot dan gestremd, schrijft de Vlaamse Waterweg in een persbericht. Wel worden schepen die zondag al voor de stremming lagen via ‘gecontroleerd konvooivaren’ langs het gezonken schip worden geleid. ‘Dat zal ’s namiddags bij daglicht gebeuren. De schippers worden verwittigd’, schrijft de Vlaamse Waterweg.

Pontons

Zondag werd eerst de brandstof uit het schip gepompt. Daarna heeft een duiker de schade visueel bekeken en vastgesteld dat het schip geplooid is. Daarop is gestart met het lossen van de vracht. Na het weghalen van de lading blijkt dat het schip onderaan gescheurd is en getild moet worden. Het idee was oorspronkelijk om het schip weer te laten drijven, maar dat lukt niet meer. Voor het lichten zijn nu afzinkbare pontons nodig die momenteel in Antwerpen worden klaargemaakt. Zij zullen in de loop van donderdag in Zevergem aankomen. Naar inschatting van de bergingscoördinatie zal het schip vrijdag gelicht kunnen worden.

Verzekering

De boeg van het gezonken schip zit onder water. Het achterschip met stuurhut en de roef bleven boven water. De machinekamer liep niet onder. Het Belgische bedrijf L.M. Diving Service coördineert de berging in opdracht van de eigenaar en verzekering. De Vlaamse Waterweg dringt aan op een snelle berging en verleent alle medewerking met de door de eigenaar van het schip aangestelde bergingsbedrijven, zegt een woordvoerder van de Vlaamse Waterweg.