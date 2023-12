Oliehandelsbedrijf Trafigura in twee gevallen beschuldigd van omkoping

IN ANGOLA EN BRAZILIË

Zwitserse openbaar aanklagers beschuldigen grondstoffenhandelaar Trafigura van omkoping in Angola. Ook een hooggeplaatste bestuurder van het bedrijf wordt vervolgd omdat hij toestemming gaf voor de steekpenningen. Tegelijkertijd verdenkt justitie in de Verenigde Staten het bedrijf van corruptie in Brazilië.