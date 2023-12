Christelijke bond bereikt akkoord, andere Vlaamse bonden staken door

De Vlaamse minister Gwendolyn Rutten en de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten zijn het na twee dage staken eens geworden over hervorming van het ambtenarenstatuut. Maar dat betekent niet dat de staking voorbij is. De liberale vakbond VSOA en de socialistische bond ACOD wijzen het akkoord af. Het schrappen van de vaste aanstelling voor nieuwe ambtenaren is het breekpunt.

Minister Rutten tegen de omroep VRT: ‘Ik hoopte dat de ACOD en VSOA in de loop van de ochtend zouden meestappen in het akkoord, maar zij laten nu weten verder te staken.’

Gerda de Norre van de VSOA reageert daarop met: ‘Wij hebben lang aan tafel gezeten en kunnen ons zeker vinden in bepaalde punten. Maar onder meer de afschaffing van de vaste aanstelling in het ambtenarenstatuut zorgt ervoor dat we onmogelijk akkoord kunnen gaan.’

Dat de ene bond wel en de andere niet akkoord is gegaan, leidt tot de situatie dat op enkele sluizen de schuttingen weer zijn begonnen. Zoals in Wintham, waar Janwillem Vissers met de Amicitia tot vanochtend voor lag, op weg naar Brussel. ‘Ja, we hebben hier met zo’n 30 schepen liggen wachten. Nu schuiven we met z’n allen een stukje op, want tussen hier en Brussel wordt lang niet overal geschut.’

Geschut werd de afgelopen dagen wel op enkele sluizen in het Albertkanaal. Maar niet op de sluis bij Wijnegem. Daar lag woensdagochtend, samen met vele tientallen collega’s aan weerszijden van de sluis, Marius Kornet met de Vectura. ‘Tja, wat moet je ervan zeggen. We zijn weer lelijk de klos. Het gekke is dat ze hier verderop, in Olen en Kwaadmechelen, gewoon hebben doorgewerkt. Dus die hebben nu niks meer te doen. De schepen die daar maandag en gisteren nog door zijn gekomen, liggen nu hier of ergens anders te wachten.’

Logistieke keten

Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen heeft intussen zijn zorgen geuit over de gevolgen van de staking. ‘Het gaat om zo’n 150 schepen die samen ongeveer 225.000 ton goederen zouden kunnen vervoeren, maar dat vanwege de actie niet kunnen’, zegt directeur Philippe Govers. ‘Als al die goederen via de weg getransporteerd zouden worden, staan er al snel 9000 vrachtwagens extra op onze autosnelwegen. Een colonne van 135 kilometer. De nadelen op economisch vlak zijn dus enorm. Niet alleen voor Vlaanderen, maar ook voor onze buurlanden, want de waterwegen stoppen niet aan de landsgrenzen. De logistieke keten mist op deze manier een cruciale schakel.’